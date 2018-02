Hamburg erhebt sich: Merkel muss weg!

Ein Gastbeitrag von Christian Host

Deutschland erwacht. Immer mehr Bürger sind nicht länger gewillt, sich dem Diktat der Bundespolitik zu unterwerfen. Schulz und Gabriel sind Geschichte. Nun sind Seehofer, Altmaier, Maas und all die anderen Verantwortlichen der unfähigen Politkaste fällig. Überall in Deutschland erheben sich die Menschen, so nun auch in Hamburg. Uta Ogilvie startete vor zwei Wochen in beeindruckender Weise eine Aktion, ist ganz alleine mit einem Schild „Merkel muss weg“ mitten in der Stadt auf- und abmarschiert. Christian Horst war einer der ersten, der sich ihr anschloss und sie unterstützte. Letzten Montag gesellten sich bereits zig andere hinzu. Kommen auch Sie und schließen sich dem angemeldeten Schweigemarsch in Hamburg an! Montag, 19 Uhr am Jungfernstieg 36. Helfen Sie mit für unser Land, für unsere Kultur, für unseren Rechtsstaat, für die Demokratie, für die freie, aufgeklärte Gesellschaft, für den Schutz der Zivilisation.

Christian Horst: Lasst uns den Montag zu einem Erfolg machen!

Die Politik hier in Deutschland spaltet nicht nur die Gesellschaft, nein, sie verhindert und unterbindet den politischen Diskurs. Kritiker eines Sozialstaates ohne Grenzen, einer Zuwanderung aus patriarchalen Tribalgesellschaften, einer kopflosen Energiepolitik oder einer Euro- und Griechenlandrettung auf Kosten des deutschen Steuerzahlers werden diffamiert und mundtot gemacht, nicht zuletzt mit einem verfassungsfeindlichen NetzDG aus der Feder des unsäglichen Heiko Maas.

Montag vor zwei Wochen fasste sich Uta Ogilvie ein Herz und machte sich mit einem rosa Schild und der Aufschrift „Merkel muss weg“ auf den Weg zum Hamburger Jungfernstieg. Dort lief sie ganz alleine auf und ab.

Von dem Mut und dem Engagement war ich so begeistert, dass ich mich sofort entschloss dieses Vorhaben zu unterstützen. Gemeinsam mit anderen Mitstreitern schafften wir es am vergangenen Montag ca. 60 Demonstranten zu einem angemeldeten Schweigemarsch über den Jungfernstieg zu animieren.

Uta Ogilvie ist auch Autorin für Tichys Einblick und Roland Tichy hat aktuell einen Artikel mit ihr gebracht, der zur Zeit der meistgelesene auf Tichys Einblick ist: Wie Merkel spaltet. Auch David Berger hat sich des Themas angenommen und einen Artikel auf Philosophia perennis publiziert. Morgen wollen wir zeigen, dass Hamburg mehr kann und wir brauchen viel Unterstützung. Auch weil die Antifa wach geworden ist und massiv zur Gegenwehr aufruft.

Lasst uns alle gemeinsam den Montag zu einem Erfolg machen!

Der Druck muss steigen, wir müssen mehr Zeichen setzen, auch auf der Straße. Wir sehen uns am Jungfernstieg.

Ihr Christian Horst

* Hier der Link zur Veranstaltung auf Facebook. ** Titelbild: (c) Christian Horst *** Spendenbitte: Wenn Sie Jürgen Fritz Blog – vollkommen unabhängig, völlig werbefrei – und meine Arbeit wichtig finden, sie finanziell unterstützen möchten, um deren Erhalt langfristig zu sichern, dann können Sie entweder einmalig oder regelmäßig einen Betrag Ihrer Wahl auf das folgende Konto überweisen. Jürgen Fritz, IBAN: DE44 5001 0060 0170 9226 04, BIC: PBNKDEFF, Verwendungszweck: Spende für Blog. Oder über PayPal – 5 EUR – 10 EUR – 25 EUR – 50 EUR – 100 EUR